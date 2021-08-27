Американский гроссмейстер Уэсли Со выиграл Grand Chess Tour-2021

Американский гроссмейстер Уэсли Со стал победителем Grand Chess Tour-2021.

По итогам пяти этапов Со набрал 36,6 очка. Второе место занял французский шахматист Максим Вашье-Лаграв с 35-ю очками, третий – представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров, набравший 26,5 очка.

Лучшим из россиян стал Александр Грищук. Он занял восьмое место и заработал 12,3 очка.

По итогам Grand Chess Tour Уэсли Со заработал $ 142,5 тыс. и получит бонус за победу в размере $ 100 тыс. из фонда призовых для гроссмейстеров, попавших в топ-3. Вашье-Лаграв заработал $ 156,25 тыс. за выступление и бонус в $ 50 тыс. за второе место. Мамедьяров суммарно получил $ 127 тыс. и ещё $ 25 тыс. в рамках бонуса.

Российский шахматист Грищук за весь тур заработал $ 54 тыс.