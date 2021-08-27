Тимановская прокомментировала продажу медали на eBay

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская высказалась о продаже серебряной медали Европейских игр в Минске. Награда, которую она выставила на аукцион 9 августа, была куплена на eBay за $ 21 тыс.

«Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться.

Сумма очень большая, и мы направим её на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования», – цитирует Тимановскую телеграм-канал Фонда спортивной солидарности.

Вчера, 26 августа, истёк срок аукциона. Таким образом, медаль была продана за наибольшую предложенную цену — $ 21 тыс.

Напомним, спринтер Тимановская раскритиковала тренерский штаб после предложения выступить в эстафете 4х400 м. После этого её отзаявили с Олимпийских игр в Токио, где она должна была выступить на дистанции 200 м, и намеревались срочно отправить в Беларусь.

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