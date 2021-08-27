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Шварценеггер потерял спонсора соревнований по бодибилдингу из-за критики антимасочников

Шварценеггер потерял спонсора соревнований по бодибилдингу из-за критики антимасочников
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Компания по производству спортивных добавок разорвала контракт с Арнольдом Шварценеггером за его резкие высказывания в сторону антимасочников.

«У вас есть свобода носить маску, но вы считаете себя умнее других? Вы тупицы, потому что не носите их. Вы должны защищать своих собратьев — американцев, находящихся рядом с вами. К чёрту свою свободу», — сказал Шварценеггер в интервью для CNN.

Компания по производству спортивных добавок из-за таких высказываний личных убеждений Шварценеггера отказалась спонсировать соревнования по бодибилдингу Arnold Classic, которые пройдут в следующем месяце.

«Наша компания больше не может поддерживать Арнольда! Последние 15 лет я посещаю „Арнольд Классик“ и, по крайней мере, десять лет являюсь спонсором конкурса. Я любил Арнольда с тех пор, как себя помню, и отдаю ему должное за мой первоначальный интерес к бодибилдингу и фитнесу. Я смотрел на него как на образец для подражания. Парень, у которого не было ничего и никаких преимуществ, добился огромного успеха. Он стал иконой.

С тяжёлым сердцем и искренней грустью мы решили прекратить всяческую поддержку Arnold Classic и других событий, связанных с Арнольдом, по всему миру. Мы потратили сотни тысяч долларов на то, чтобы стать главным спонсором мероприятия, а в этом году эксклюзивным спонсором веб-трансляции, но мы не можем с чистой совестью продолжать сотрудничать с кем-то, у кого такие диаметрально противоположные убеждения.

Любой, кто говорит «к чёрту ваши свободы», не является американцем, а мы патриотический бренд, выступающий за свободу. Мы поддерживаем свободу выбора. Мы не хотим, чтобы Арнольда подвергли цензуре. Мы просто не можем поддерживать его мнение нашими долларами», — написал в «инстаграме» основатель компании Аарон Сингерман.

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