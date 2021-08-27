Гонка на сапах Red Bull Невский Sup состоится в Санкт-Петербурге 28 августа

Гонка на сапах Red Bull Невский Sup пройдёт в Санкт-Петербурге 28 августа. В ней примут участие 500 сапсёрферов
Заезд пройдёт вокруг Петропавловской крепости – старейшего сооружения Санкт-Петербурга. На первом этапе в результате квалификационного круга будут отобраны 60 участников финала. Им предстоит преодолеть 6 кругов вокруг крепости длиной по полтора километра каждый. После каждого круга будут отсеиваться по 10 гонщиков, показавших худшее время. Победителем станет сёрфер, первым пересёкший финишную линию шестого круга.
Расписание:
06:00 – Открытие площадки
07:00 – 08:00 – Квалификационные заезды
08:00 – 08:30 – Подведение итогов квалификации, расстановка финалистов в зоне старта согласно времени квалификации
08:30 – 11:00 – Финальные заезды
11:30 – Церемония награждения
Зарегистрироваться на гонку может любой желающий. Подробную информацию вы можете найти на сайте организаторов.
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