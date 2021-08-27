Софья Великая рассказала о предвзятом судействе в фехтовании

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая ответила на вопрос, были ли в фехтовании случаи предвзятого судейства, как в гимнастике.

«Я очень люблю свой вид спорта, потому что у нас всё-таки ещё сохраняется возможность человеку самому решать свою судьбу. У нас есть возможность зажигать один фонарь, и ни судья, ни кто-то ещё не сможет отменить действие. Но процентная вероятность именно такого действия – зажечь фонарь – это буквально двадцать, ну тридцать процентов! Всё остальное – какой-то розыгрыш, какая-то тактическая правота одного или другого спортсмена. Самое сложное — и это главный повод для судейских ошибок – это линия начала и обоюдный удар. То есть если в середине дорожки происходит какая-то «заварушка», я так скажу по-простому, ну и один считает, что он прав, и другой. Один считает, что он первый начал, другой считает также, и судья принимает какое-то решение. То есть вот это нечётко выполненное действие, и им ты даёшь повод для судьи присудить победу тому или другому, к кому у него предпочтение. Но если ты зажигаешь один фонарь – никаких претензий нет, ты победитель, ты выиграл», — сказала Великая на шоу Week&Star на «Европе Плюс».