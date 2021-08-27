Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» пройдёт в «Лужниках» в формате OPEN AIR

4 сентября в 19:00 в «Лужниках» начнётся один из крупнейших ежегодных спортивных фестивалей в Европе — «Прорыв». В этом году он станет ещё зрелищнее и пройдёт в формате OPEN AIR. Гостей ждёт встреча с ведущими мировыми райдерами, новые локации и видеопроекции, множество спецэффектов, адреналина и незабываемых ощущений.



Зрители окунутся в мир сумасшедшего драйва и экшена: BMX-фристайл, самокаты, FMX, дрифт, фристайл на снегоходах и сложнейшие трюки на новой, не имеющей аналогов трассе. Участниками фестиваля станут более 50 зарубежных и российских звёзд экстремального спорта. Среди них призёры и участники одних из самых престижных соревнований экшн-спорта X Games, мировые райдеры Такаюки Хигасино (FMX) и Джош Шихан (Австралия). Каскадёр Терри Грант (Великобритания), многократный обладатель рекордов, устроит настоящее автошоу на площадке с дымом, дрифтом и трюками. Райдеры Андерс Эрикссон и Расмус Йоханссон из Швейцарии продемонстрируют фристайл на снегоходе со сложными комбо-прыжками и бэкфлипами. Выступят и российские атлеты: Алексей Колесников и команда FMX-13, братья Ярыгины и команда Ferz, участники Олимпийских игр в BMX-фристайле и ведущие спортсмены, победители различных соревнований в экстремальном самокате, MTB и многие другие.



Зрителей фестиваля ждут не только привычные дисциплины, но и новинки программы. В этом году в рамках фестиваля пройдёт чемпионат мира по воркауту, где за победу поборются спортсмены из более чем 43 стран. Также впервые «Прорыв» организует соревнования по прыжкам в высоту на мотоцикле. А ещё гости увидят соревнования по дрифту с препятствиями, мотокроссу, паркуру и полёты в воздухе на специальной доске — флайборде, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды.



Подробная информация и программа доступны в официальной группе во «ВКонтакте».