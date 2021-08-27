Француз Сенешаль выиграл 13-й этап веломногодневки «Вуэльта», Власов финишировал 30-м

Французский велогонщик Флориан Сенешаль из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем 13-го этапа многодневной гонки «Вуэльта». Второе и третье места заняли итальянцы Маттео Трентин и Альберто Дайнезе.
Россиянин Александр Власов из команды Astana — Premier Tech финишировал 30-м спустя 11 секунд после лидера.
Велошоссе. «Вуэльта». 13-й этап. Бельмес — Вильянуэва-де-ла-Серена, 203,7 км
1. Флориан Сенешаль (Франция, Deceuninck — Quick Step) – 4:58.23.
2. Маттео Трентин (Италия, UAE-Team Emirates) – то же время.
3. Альберто Дайнезе (Италия, DSM) – отставание 0.02…
30. Александр Власов (Россия, Astana — Premier Tech) +0.11…
133. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) +1.39.
Общий зачёт после 13-го этапа
1. Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 50:31.52
2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – отставание 0.58.
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +1.56…
11. Александр Власов (Россия, Astana — Premier Tech) +6.08…
57. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) +1:08.11.
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