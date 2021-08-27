Мария Ласицкене: хочу насладиться победой в Токио и доработать этот сезон

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, накануне одержавшая 25-ю рекордную победу на этапах Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, рассказала, что до сих пор не верит в то, что в начале августа стала олимпийской чемпионкой.

«Ещё не осознала этого и когда про меня говорят, я олимпийская чемпионка. Ещё не понимаю, что обращаются ко мне или говорят про меня, если честно.

Как встретили на родине? Все очень рады и счастливы, получила огромное количество поздравлений. Многие говорили, что плакали вместе со мной, и меня это вдохновляет и радует. Понимаю, сколько поддержки на Родине, и это счастье, быть объектом такой любви и поддержки, даёт силы идти дальше. Нас встретили прекрасно, как героев.

Думаю ли уже о Париже-2024? Я пока что хочу насладиться победой в Токио и доработать этот сезон, думая день за днём. Так далёко я ещё не заглядывала», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».