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Россияне Сарана, Антипов и Демченко в числе лидеров чемпионата Европы по шахматам

Россияне Сарана, Антипов и Демченко в числе лидеров чемпионата Европы по шахматам
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В Рейкьявике (Исландия) завершён второй тур личного чемпионата Европы. Без потерь идёт 21 шахматист, включая россиян Алексея Сарану, Михаила Антипова, Антона Демченко. В их активе по два очка. Ещё двое россиян — Давид Паравян и Евгений Романов — набрали по 1,5 очка. В турнире также выступает Александра Мальцевская, в активе которой 0,5 очка.

Личный чемпионат Европы проходит с 25 августа по 6 сентября. Турнир является отборочным соревнованием к Кубку мира ФИДЕ 2023 года. Путёвки получат 23 лучших участника.

В соревнованиях принимают участие 180 шахматистов из 36 стран Старого Света. Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

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