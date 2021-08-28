Три афганских спортсмена погибли в результате взрывов в аэропорту Кабула

Три спортсмена из Афганистана погибли в результате взрывов в аэропорту Кабула, сообщается на сайте Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Член сборной Афганистана по ушу Кари Идрис, тхэквондист Мохаммад Джан Солтани, а также игрок команды по крикету Насир Ахмад Саак пытались покинуть страну в связи с приходом к власти талибов, но скончались в результате взрывов.
26 августа в столице Афганистана террористы устроили два взрыва, в результате которых погибли более 100 человек.
После прихода к власти движения «Талибан» (является запрещённым в России) в стране закрыли границы.
Напомним, правительство Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани передало власть запрещённому в России движению «Талибан». Талибы вошли в Кабул и теперь контролируют всю территорию страны. Местные жители массово покидают Афганистан.
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