Россияне завоевали бронзу первенства Европы по командным гонкам в классе «Оптимист»

В Италии на озере Ледро завершилось первенство Европы по командным гонкам в классе «Оптимист». За четыре гоночных дня организаторы провели более 150 матчей среди 15 лучших команд континента.
Сборная России в составе Никиты Черных, Владимира Любомирова, Анастасии Бабановой (все трое – Академия парусного спорта, Санкт-Петербург) и Алисы Ивановой (ПК «Водник», Московская область) прошла каждую стадию первенства и заслуженно завоевала бронзовые награды. Предварительный раунд российская команда завершила на четвёртой позиции, одержав 10 побед и потерпев четыре поражения.
Положение в предварительном раунде позволило россиянам уверенно квалифицироваться в стадию восьми сильнейших команд континента, где гонщики сенсационно обыграли испанцев, главных фаворитов первенства, а затем не оставили шансов хозяевам и действующим двукратным чемпионам Европы итальянцам. В результате в полуфинал сборная России вышла со второго места. Испания опередила отечественную команду лишь по дополнительным показателям.
В полуфинале с итальянцами сборной не удалось повторить достижение второй стадии и снова одолеть хозяев. Действующие чемпионы Европы обыграли российскую команду в двух встречах и взяли реванш за поражение на втором этапе.
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
В матче за третье место команду России, которая была фаворитом, ждала Хорватия. На предыдущих стадиях они дважды с разгромным счётом побеждали балканцев и повторили это достижение в малом финале. Двух матчей россиянам хватило для того, чтобы впервые в современной истории класса «Оптимист» завоевать бронзовые медали командного первенства Европы.
В финале сборная Испании в упорной борьбе в трёх матчах переиграла Италию и стала новым чемпионом Европы по командным гонкам.
«Мне сегодня всё понравилось. Мы очень хорошо отгонялись в матче за третье место. В последней гонке мы одержали разгромную победу с приходами 1-2-3-4, потому что мне удалось тактически задержать хорватов и обеспечить команде такое преимущество. В принципе для нас эта регата сложилась очень удачно», – сказал капитан российской команды Никита Черных.
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