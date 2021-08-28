Мария Ласицкене завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала второй в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
Ласицкене показала такой же результат (1,98 м), как и победительница, австралийка Никола Макдермотт, но затратила больше попыток. Обе спортсменки попытались покорить высоту 2,01 м, но не справились.
Судьбу бронзы также решили попытки. Высоту 1,95 м среди претенденток на медаль с первой попытки взяла только украинка Ирина Геращенко, опередившая в борьбе за медаль австралийку Элинор Паттерсон и украинку Ярославу Могучих.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Париж
Прыжки в высоту. Женщины
1. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,98.
2. Мария Ласицкене (Россия) – 1,98.
3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,95.
4. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,95.
5. Ярослава Могучих (Украина) – 1,95.
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