Мария Ласицкене завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала второй в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Ласицкене показала такой же результат (1,98 м), как и победительница, австралийка Никола Макдермотт, но затратила больше попыток. Обе спортсменки попытались покорить высоту 2,01 м, но не справились.

Судьбу бронзы также решили попытки. Высоту 1,95 м среди претенденток на медаль с первой попытки взяла только украинка Ирина Геращенко, опередившая в борьбе за медаль австралийку Элинор Паттерсон и украинку Ярославу Могучих.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Париж

Прыжки в высоту. Женщины

1. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,98.

2. Мария Ласицкене (Россия) – 1,98.

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,95.

4. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,95.

5. Ярослава Могучих (Украина) – 1,95.