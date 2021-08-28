Мария Ласицкене квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене квалифицировалась в финал сезона Бриллиантовой лиги, который пройдёт в Цюрихе (Швейцария) 8-9 сентября, сообщает пресс-служба ВФЛА на своей странице в «Фейсбуке».
Сегодня, 28 августа, Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, уступив победительнице, серебряному призёру Игр-2020 Николе Макдермотт из Австралии по затраченным попыткам. Ранее Мария выиграла предыдущий этап соревнований в Лозанне, установив рекорд по количеству побед (25) в прыжках в высоту на этапах Бриллиантовой лиги.
В швейцарском финале турнира также примут участие вице-чемпионка Олимпийских игр, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк.
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