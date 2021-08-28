«Чеховские медведи» в восьмой раз завоевали Суперкубок России по гандболу

Гандболисты «Чеховских медведей» в восьмой раз завоевали Суперкубок России. В матче за почётный трофей, прошедшем в подмосковном Чехове, хозяева площадки разгромили краснодарский СКИФ со счётом 42:23.
Самым результативным в составе «Чеховских медведей» стал Андрей Климовец, забивший шесть мячей. По пять раз отличились Александр Синицын и Александр Ермаков. У СКИФа шесть мячей забил Чан Суан Вьет.
«Чеховские медведи» принимали участие в матче за Суперкубок как действующий чемпион и обладатель Кубка России, а СКИФ как финалист Кубка страны.
Матчи за Суперкубок России по гандболу среди мужских команд проводятся с 2014 года, и неизменно обладателем трофея становятся «Чеховские медведи».
Гандбол. Суперкубок России. Мужчины
«Чеховские медведи» (Московская область) – СКИФ (Краснодар) – 42:23 (18:9).
- 28 августа 2021
-
21:15
-
20:22
-
19:28
-
19:02
-
17:51
-
16:37
-
16:02
-
08:47
-
08:06
-
07:53
-
05:11
-
00:27
- 27 августа 2021
-
21:43
-
20:48
-
19:48
-
18:22
-
17:39
-
15:54
-
14:32
-
14:31
-
14:21
-
13:35
-
12:33
-
10:32
-
09:58
-
09:24
-
00:37
- 26 августа 2021
-
23:52
-
23:38
-
23:22
-
21:55
-
20:57
-
19:26
-
15:58
-
09:52