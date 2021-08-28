«Чеховские медведи» в восьмой раз завоевали Суперкубок России по гандболу

Гандболисты «Чеховских медведей» в восьмой раз завоевали Суперкубок России. В матче за почётный трофей, прошедшем в подмосковном Чехове, хозяева площадки разгромили краснодарский СКИФ со счётом 42:23.

Самым результативным в составе «Чеховских медведей» стал Андрей Климовец, забивший шесть мячей. По пять раз отличились Александр Синицын и Александр Ермаков. У СКИФа шесть мячей забил Чан Суан Вьет.

«Чеховские медведи» принимали участие в матче за Суперкубок как действующий чемпион и обладатель Кубка России, а СКИФ как финалист Кубка страны.

Матчи за Суперкубок России по гандболу среди мужских команд проводятся с 2014 года, и неизменно обладателем трофея становятся «Чеховские медведи».

Гандбол. Суперкубок России. Мужчины

«Чеховские медведи» (Московская область) – СКИФ (Краснодар) – 42:23 (18:9).