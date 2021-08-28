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Сарана и Антипов одержали по три победы на старте чемпионата Европы по шахматам

Сарана и Антипов одержали по три победы на старте чемпионата Европы по шахматам
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В Рейкьявике (Исландия) завершён третий тур личного чемпионата Европы по шахматам. Максимального результата (три победы в трёх матчах) добились семь участников. Среди них двое россиян – Алексей Сарана и Михаил Антипов.

Россияне Антон Демченко и Евгений Романов входят в число 19 участников, набравших 2,5 из 3 очков. В активе Давида Паравяна 2 очка, у Александры Мальцевской – 1,5.

Личный чемпионат Европы проходит с 25 августа по 6 сентября. Турнир является отборочным соревнованием к Кубку мира ФИДЕ 2023 года. Путёвки получат 23 лучших участника.

В соревнованиях принимают участие 180 шахматистов из 36 стран Старого Света. Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

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