Россиянка Крупская выиграла ЧМ по пляжному самбо и поблагодарила украинцев

Чемпионка мира по пляжному самбо в весовой категории до 50 кг россиянка Полина Крупская рассказала об отношениях с соперницами из Украины.

В финале весовой категории до 50 кг на первом в истории первенстве планеты в Ларнаке Крупская одолела украинку Анастасию Безатосну.

«Спасибо большое спортсменке из Украины! Видно, что она достаточно молодая по сравнению со мной. Если взять грэпплинг, в 2016-м году, когда всё это начиналось, встречалась с такими же молодыми спортсменками, они не жали руку, говорили оскорбления. Я не сторонник этого, считаю, что в спорте все равны. Мы должны показывать, что мы все едины, занимаемся одним делом, политика должна быть вне. Спортсмены с Украины нас поддержали, это здорово!

Сейчас они тоже стали понимать, что происходит, все достойно переросли этот момент. Но я наблюдаю только положительные эмоции от других спортсменов. Понятно, что есть конкуренция, это нормально, но все очень доброжелательные», — приводит слова Крупской RT.