Артемьев делит второе место с Карлсеном после первого дня онлайн-турнира Aimchess US Rapid

На онлайн-турнире Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour, шахматисты сыграли по пять партий кругового турнира. Лидерство захватил представитель Армении Левон Аронян, набравший 4 из 5 очков. Второе место делят действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянин Владислав Артемьев, в активе которых по 3,5 очка.

На первом этапе 16 участников в течение трёх дней сыграют круговой отборочный турнир, затем восемь лучших определят победителя по нокаут-системе. Раунды плей-офф будут состоять из двух матчей по четыре партии в рапид. Тай-брейк — две блиц-партии, в случае необходимости для выявления победителя будет проведён армагеддон.

Призовой фонд соревнований — $ 100 тыс.