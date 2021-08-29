Вице-президент алтайской федерации рафтинга Кирилл Косогоров погиб во время сплава

32-летний Кирилл Косогоров, вице-президент алтайской федерации рафтинга и гребного слалома, погиб во время каякерского сплава по горной реке в труднодоступном районе Республики Алтай, сообщает телеграм-канал 112.
Трагедия произошла в нижнем ущелье реки Башкаус, известно, что это один из самых опасных маршрутов бывшего СССР, он насчитывает 10-12 порогов шестой категории сложности. Обстоятельства происшествия неизвестны. Сообщается, что тело спортсмена из труднодоступного горного района будут эвакуировать при помощи вертолёта.
Косогоров — кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, чемпион Алтайского края по гребному слалому, чемпион фестиваля «Great Altai. China 2015», призёр каяк-гонки «Alseseca race 2016» (Мексика). Кирилл занимался каякингом более десяти лет, он принимал участие в различных туристических экспедициях в российских регионах и за рубежом.
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