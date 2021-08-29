Эфиопская бегунья обновила мировой рекорд на полумарафонской дистанции

22-летняя эфиопская бегунья Ялемзерф Йехуалав установила новый мировой рекорд в полумарафоне, об этом сообщает Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» World Athletics.

Йехуалав преодолела дистанцию полумарафона на побережье Антрим (Северная Ирландия) за 1 час 3 минуты 43 секунды, тем самым сбросив с прошлого рекорда 19 секунд. Спортсменка стала первой женщиной в истории, которая сумела выбежать из 1 часа 4 минуты на полумарафонских забегах.

Отметим, что предыдущий рекорд (1:04.02 секунды) принадлежал представительнице Кении Рут Чепнгетич, она установила его в апреле 2021 года.

Йехуалав была третьей на чемпионате мира по полумарафону 2020 года, но не сумела отобраться на Олимпийские Игры-2020 в Токио (Япония), где собиралась выступать на дистанции 10 тыс. м.