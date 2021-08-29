Появились подробности трагической гибели каякера Кирилла Косогорова

Стали известны подробности трагической гибели Кирилла Косогорова, вице-президента алтайской федерации рафтинга и гребного слалома. Ранее сообщалось, что 32-летний Косогоров погиб во время каякерского сплава по горной реке в труднодоступном районе Республики Алтай.

«Трагедия произошла 27 августа. Он был руководителем группы из шести человек, которая на каяках отправилась сплавляться по Башкаусу – реке высокого уровня опасности. Косогоров — очень опытный каякер, но, видимо, попал в «бочку», из которой не смог выбраться. Также у нас есть информация, что во время сплава он плохо себя чувствовал», — приводит слова представителя Федерации рафтинга России ТАСС.

Косогоров — кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, чемпион Алтайского края по гребному слалому, чемпион фестиваля «Great Altai. China 2015», призёр каяк-гонки «Alseseca race 2016» (Мексика). Кирилл занимался каякингом более десяти лет, он принимал участие в различных туристических экспедициях в российских регионах и за рубежом.