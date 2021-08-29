Поляк Рафал Майка выиграл 15-й этап «Вуэльты», Александр Власов финишировал 13-м

Польский гонщик Рафал Майка из команды UAE-Team Emirates стал победителем 15-го этапа веломногодневки «Вуэльта». Майка на 1 минуту и 27 секунд опередил ставшего вторым голландца Стивена Крёйсвейка (Jumbo-Visma). Третьим с отставанием 2.19 финишировал австралиец Крис Хэмилтон.
Россиянин Александр Власов из команды Astana — Premier Tech завершил этап 13-м с отставанием от победителя в 2 минуты и 57 секунд.
Велошоссе. «Вуэльта». 15-й этап. Навальмораль-де-ла-Мата – Эль-Баррако, 197,5 км
1. Рафал Майка (Польша, UAE-Team Emirates) – 4:51.36
2. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) – отставание 1.27.
3. Крис Хэмилтон (Австралия, DSM) +2.19…
13. Александр Власов (Россия, Astana — Premier Tech) +2.57…
36. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) +4.15.
Общий зачёт после 15-го этапа
1. Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 59:57.50
2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – отставание 0.54.
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +1.36…
11. Александр Власов (Россия, Astana — Premier Tech) +6.04…
54. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) +1:09.46.
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