Сборная России в третий раз завоевала золото чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в третий раз в истории и впервые с 2013 года завоевала золотые медали чемпионата мира. В финальном матче подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение команде Японии со счётом 5:2.
Счёт в первом периоде открыл Фёдор Земсков, но сразу после перерыва Такуйя Акагума забил ответный гол. Юрий Крашенинников и Андрей Новиков довели преимущество России до двух мячей, но Акагума, забив пенальти, сократил отставание. Ещё до второго перерыва Артур Папоротный восстановил статус-кво. В третьем периоде Крашенинников забил свой второй мяч в этом матче.
Сборная России в третий раз завоевала золото чемпионата мира (ранее в 2011 и 2013 годах). Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Москва
Финал
Россия – Япония – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0).
Голы: Земсков, 4, Крашенинников, 13, 34, Новиков, 15, Папоротный, 19 — Акагума, 13, 16 (с пен.)
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