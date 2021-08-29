Михаил Лихачёв — о победе на ЧМ: зарядки осталось пять процентов после всех матчей

Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв рассказал о своих эмоциях после победы в финальном матче домашнего чемпионата мира по пляжному футболу над Японией (5:2).

«Я очень устал, у меня зарядки осталось пять процентов после всех матчей. Благодарен команде, сложно что-то говорить, мы ощущаем безумное счастье. В чём-то мы были чуточку сильнее, больше заслуживали титула. Спасибо болельщикам, руководству РФС, Александру Алаеву, у него колоссальная заслуга в победе. Как пройдёт вечер? Хотелось бы уже наконец-то поспать», — приводит слова Лихачёва «Матч ТВ».

Ранее подопечные Михаила Лихачёва дважды завоёвывали золото чемпионата мира (в 2011 и 2013 годах). Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).