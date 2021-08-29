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Владислав Артемьев лидирует на онлайн-турнире Aimchess US Rapid после 10 партий

Владислав Артемьев лидирует на онлайн-турнире Aimchess US Rapid после 10 партий
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На онлайн-турнире Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour, шахматисты сыграли по десять партий кругового турнира. Лидерство захватил россиянин Владислав Артемьев, в активе которого 7,5 из 10 очков. На пол-очка от россиянина отстают действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и представитель Армении Левон Аронян. Четвёртым идёт Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, набравший 6,5 из 10 очков.

На первом этапе 16 участников в течение трёх дней сыграют круговой отборочный турнир, затем восемь лучших определят победителя по нокаут-системе. Раунды плей-офф будут состоять из двух матчей по четыре партии в рапид. Тай-брейк — две блиц-партии, в случае необходимости для выявления победителя будет проведён армагеддон.

Призовой фонд соревнований — $ 100 тыс.

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