Владислав Артемьев лидирует на онлайн-турнире Aimchess US Rapid после 10 партий

На онлайн-турнире Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour, шахматисты сыграли по десять партий кругового турнира. Лидерство захватил россиянин Владислав Артемьев, в активе которого 7,5 из 10 очков. На пол-очка от россиянина отстают действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и представитель Армении Левон Аронян. Четвёртым идёт Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, набравший 6,5 из 10 очков.



На первом этапе 16 участников в течение трёх дней сыграют круговой отборочный турнир, затем восемь лучших определят победителя по нокаут-системе. Раунды плей-офф будут состоять из двух матчей по четыре партии в рапид. Тай-брейк — две блиц-партии, в случае необходимости для выявления победителя будет проведён армагеддон.



Призовой фонд соревнований — $ 100 тыс.