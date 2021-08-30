Bars Sailing Team стали победителями третьего этапа Tenzor Cup by PROyachting 2021

Третий этап Кубка России в классе J/70 — Tenzor Cup by PROyachting 2021 — прошёл 27-29 августа в яхт-клубе «Поместье Галс» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта России. Организатором серии выступает компания PROyachting, генеральным партнером регаты — Tenzor Consulting Group, сообщает Яхт-клуб Санкт-Петербурга.

Первый гоночный день третьего этапа Tenzor Cup by PROyachting 2021 позволил организаторам провести 10 гонок. Дистанцию каждой гонки протяженностью около 6 км команды проходили примерно за 25–30 минут.

По итогу первого соревновательного дня, с хорошим отрывом от соперников в лидеры вышли Bars Sailing Team Карена Степаньяна, на второй позиции оказался коллектив Милены Никитиной Tenzor Sport и третьей в промежуточной классификации стала команда M-Sailing Team, в составе которой выступили сразу два участника Олимпиады в Токио – Сергей Комиссаров и Денис Грибанов. Первую десятку дополнили команды Kalina Racing Team, ArtTube RUS 1, «Котяра», ZIDart Sailing Team, «Матрёшка», «Восток-Запад» и Tenzor Legal.

Во второй день соревнования – лидер общего зачёта серии – команда ArtTube RUS-1 Валерии Коваленко смогла отыграть две позиции и подняться на подиум с третьим результатом. Команда Bars Sailing Team Карена Степаньяна уверенно заняла первое место, серебро у Kalina Racing Team Анастасии Калининой. В шестёрке сильнейших этап завершили Tenzor Sport Милены Никитиной, M-Sailing Team Андрея Малыгина и «Котяра» Олега Евдокименко.

Финал серии состоится 27-29 октября на базе «PROyachting Сочи» на курорте «Имеретинский».

Видео можно посмотреть на youtube-канале «TenzorCup»

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