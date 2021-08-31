Федерация триатлона России выступила с заявлением о подозреваемом в допинге Брюханкове
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Федерация триатлона России (ФТР) выступила с заявлением касательно Александра Брюханкова, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, ранее в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы запрещённого вещества — рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО).
«Спортсмен подозревается в нарушении пункта 2.1 антидопинговых правил. В связи с этим атлет исключён из сборной России, а также отстранён от работы в составе президиума ФТР. Нарушение антидопинговых правил предполагает дисквалификацию атлета на четыре года, а все результаты спортсмена с момента взятия пробы подлежат аннулированию. В отношении тренера спортсмена уже проводится отдельное расследование», — говорится в заявлении пресс-службы ФТР.
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