Владислав Артемьев обошёл Магнуса Карлсена в отборочном турнире Aimchess US Rapid
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На онлайн-турнире Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour, завершился предварительный этап соревнований. 16 шахматистов в течение трёх дней сыграли круговой отборочный турнир, определив восьмёрку сильнейших, которая сыграет в четвертьфинале.
Победителем кругового турнира стал россиянин Владислав Артемьев, набравший 10,5 очка из 15. Второе место занял действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (10). Третье и четвёртое места поделили Левон Аронян (Армения) и Алиреза Фируджа (Франция) — по 9,5 очка.
В плей-офф также вышли Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Леньер Домингес (США).
Соперником Артемьева в четвертьфинале будет Домингес.
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