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Стал известен покупатель медали легкоатлетки Тимановской

Стал известен покупатель медали легкоатлетки Тимановской
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Покупателем серебряной медали Европейских игр легкоатлетки Кристины Тимановской стал 55-летний уроженец Киева по имени Евгений, проживающий последние 30 лет в США. Он владеет одной из крупнейших компаний по восстановлению автоэлектроники. Украинец рассказал об этом в своём блоге на Pikabu.

«30 лет назад я, моя жена и шестимесячная дочь переехали в США. Мы прошли все ступени эмигрантской жизни, занимались уборкой домов и доставкой пиццы. Я даже работал водителем такси. Нам помогало государство, местные власти, благотворительные организации, соседи и случайные американцы. Этот опыт сильно поменял наше мировоззрение. Когда мы перешли из зоны выживания в зону благосостояния, решили, что и мы будем помогать другим людям. Думаю, это правильно.

Я не коллекционер и не приобретал эту медаль для инвестирования, для меня это была акция поддержки. Людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, свою родину, оставив и потеряв многое. Людей, которых посадили в тюрьмы безвинно по надуманным обвинениям. Людей, которые сейчас вынужденно находятся в стадии выживания", — написал Евгений у себя в блоге.

Серебряная медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую она выставила на продажу 9 августа, была продана на аукционе eBay за $ 21 тыс. Награду Тимановская завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске на дистанции 100 метров.

Все средства от продажи медали, по словам Тимановской, будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, спринтер Тимановская раскритиковала тренерский штаб после предложения выступить в эстафете 4х400 м. После этого её отзаявили с Олимпийских игр в Токио, где она должна была выступить на дистанции 200 м, и намеревались срочно отправить в Беларусь.

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