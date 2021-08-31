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Объявлен состав сборной России по волейболу на ЧЕ-2021

Объявлен состав сборной России по волейболу на ЧЕ-2021
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Объявлен состав мужской сборной России по волейболу, который выступит на чемпионате Европы — 2021. Соревнования начнутся 1 сентября и пройдут в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков.

Диагональные: Федор Воронков Кирилл Клец.

Блокирующие: Артем Вольвич Илья Власов Иван Яковлев Ильяс Куркаев.

Доигровщики: Егор Клюка Дмитрий Волков Ярослав Подлесных Павел Тетюхин.

Либеро: Евгений Баранов Валентин Голубев.

Подопечные Туомаса Саммелвуо проведут 5 игр на групповом этапе. Соперниками россиян станут национальные команды Финляндии, Испании, Турции, Северной Македонии и Нидерландов. Четыре лучших сборных пройдут в раунд плей-офф. Всего участие в турнире принимает 24 команды.

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