Объявлен состав сборной России по волейболу на ЧЕ-2021

Объявлен состав мужской сборной России по волейболу, который выступит на чемпионате Европы — 2021. Соревнования начнутся 1 сентября и пройдут в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков.



Диагональные: Федор Воронков Кирилл Клец.



Блокирующие: Артем Вольвич Илья Власов Иван Яковлев Ильяс Куркаев.



Доигровщики: Егор Клюка Дмитрий Волков Ярослав Подлесных Павел Тетюхин.



Либеро: Евгений Баранов Валентин Голубев.

Подопечные Туомаса Саммелвуо проведут 5 игр на групповом этапе. Соперниками россиян станут национальные команды Финляндии, Испании, Турции, Северной Македонии и Нидерландов. Четыре лучших сборных пройдут в раунд плей-офф. Всего участие в турнире принимает 24 команды.