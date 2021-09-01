Дина и Арина Аверины ответили на вопросы о возможности продолжения карьеры

23-летние российские гимнастки Дина и Арина Аверины ответила, собираются ли продолжать профессиональную карьеру.

«Сейчас будут новые правила… Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь», — приводит слова Дины сайт «Матч ТВ». «Я тоже сейчас в раздумьях. Пока чёткого ответа не могу дать», — ответила Арина.

Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), 13-кратная чемпионка мира, в том числе трёхкратная абсолютная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка России.

Арина Аверина — четырёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, трёхкратная абсолютная чемпионка России.