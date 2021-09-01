Бойфренд Симоны Байлз, играющий в американский футбол, попал под сокращение в своём клубе

Клуб НФЛ (американский футбол) «Хьюстонские Техасцы» исключил из состава Джонатана Оуэнса, бойфренда четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз. Оуэнс попал под плановое сокращение штата команды.
В данный момент Оуэнс является свободным агентом и, предположительно, находится в поиске нового клуба.
Отметим, что Оуэнс и Байлз встречаются год, они познакомились и проживают в Хьюстоне. По информации TMZ, Оуэнс может пожертвовать профессиональными амбициями ради благополучия отношений с Байлз и войти в тренировочные ряды «Техасцев» (то есть команду, на которой тренируется основной состав).
Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке, который провалила. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке. Оуэнс публично поддержал возлюбленную.
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