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Артемьев сыграл вничью в первом четвертьфинале Aimchess US Rapid, Карлсен победил Дуду

Артемьев сыграл вничью в первом четвертьфинале Aimchess US Rapid, Карлсен победил Дуду
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На шахматном онлайн-турнире Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour, состоялись первые четвертьфинальные матчи. Россиянин Владислав Артемьев сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом — 2:2. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил поляка Ян-Кшиштофа Дуду — 2,5:0,5.

Шахматы. Aimchess US Rapid. Четвертьфинал. Первые матчи
Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 2,5:0,5.
Владислав Артемьев (Россия) — Леньер Домингес (США) — 2:2.
Алиреза Фируджа (Франция) — Уэсли Со (США) — 2,5:0,5.
Левон Аронян (Армения) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3:1.

Вторые матчи состоятся сегодня, 1 сентября. Артемьев стал победителем предварительного этапа соревнований, набрав 10,5 очка из 15.

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