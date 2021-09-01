Артемьев сыграл вничью в первом четвертьфинале Aimchess US Rapid, Карлсен победил Дуду

На шахматном онлайн-турнире Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour, состоялись первые четвертьфинальные матчи. Россиянин Владислав Артемьев сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом — 2:2. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил поляка Ян-Кшиштофа Дуду — 2,5:0,5.

Шахматы. Aimchess US Rapid. Четвертьфинал. Первые матчи

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 2,5:0,5.

Владислав Артемьев (Россия) — Леньер Домингес (США) — 2:2.

Алиреза Фируджа (Франция) — Уэсли Со (США) — 2,5:0,5.

Левон Аронян (Армения) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3:1.

Вторые матчи состоятся сегодня, 1 сентября. Артемьев стал победителем предварительного этапа соревнований, набрав 10,5 очка из 15.