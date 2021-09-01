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Россиянин Антон Демченко идёт вторым на чемпионате Европы по шахматам после шести туров

Россиянин Антон Демченко идёт вторым на чемпионате Европы по шахматам после шести туров
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В Рейкьявике (Исландия) состоялся шестой тур личного чемпионата Европы по шахматам. Единоличным лидером соревнований является азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов, набравший 5,5 очка из 6.

На 0,5 очка отстают Антон Демченко (Россия), Ованес Габузян (Армения) и Винсент Каймер (Германия). Демченко в шестом туре победил соотечественника Алексея Сарану.

Личный чемпионат Европы завершится 6 сентября. Турнир является отборочным соревнованием к Кубку мира ФИДЕ 2023 года. Путёвки получат 23 лучших участника.

В соревнованиях принимают участие 180 шахматистов из 36 стран Старого Света. Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

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