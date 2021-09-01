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Британец за 128 дней пробежал дистанцию, равную 200 марафонам

Британец за 128 дней пробежал дистанцию, равную 200 марафонам
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Житель Великобритании Ник Баттер завершил пробег длиной 8 432 км вдоль английского побережья и финишировал в Корнуолле (юго-запад Британии), сообщает Canadian Running Magazine.

Челлендж Run Britain занял у него 128 дней и почти равен длине 200 марафонов. За эти 8 432 километра он сделал 12 000 000 шагов, путь занял 1 400 часов, износил 14 пар кроссовок, 1 560 человек составили компанию во время забега.

В настоящий момент — это самый быстрый результат на пробеге вокруг Великобритании. В 2016 году англичанин Уэйн Рассел преодолел тот же путь, что и Баттер, но более чем в два раза дольше.

Во время пробега шёл сбор средств для благотворительного фонда 196 Foundation.

Ник Баттер известен своей любовью к бегу. В 2019 году он стал первым человеком, пробежавшим марафон в каждой стране мира. Спортсмен посетил 196 государств — ему потребовалось 674 дня, 455 перелётов и 10 паспортов.

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