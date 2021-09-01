Ирина Винер-Усманова заявила, что Дина Аверина готовится к грядущему чемпионату мира

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о дальнейших планах гимнастки Дины Авериной.

«Она вернулась, не бросила, она тренируется и готовится к чемпионату мира. Вот вам и ответ», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».

Чемпионат мира — 2021 по художественной гимнастике состоится с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония).

Напомним, на прошедших Олимпийских играх в Токио (Япония) Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности.