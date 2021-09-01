CAS подтвердил дисквалификацию Хулихан. Она утверждала, что допинг попал к ней через мясо

Спортивный арбитражный суд (CAS) официально подтвердил решение о четырёхлетней дисквалификации американской легкоатлетки Шелби Хулихан.

Напомним, 15 декабря 2020 года в допинг-тесте Хулихан обнаружили стероид нандролон – запрещённое ВАДА вещество. Шелби утверждала, что допинг попал в её кровь после того, как она съела свинину, производитель которой якобы использовал мясо некастрированного животного.

Сегодня, 1 сентября, CAS опубликовал 44-страничное решение по делу Хулихан, где назвал её доводы неприемлемыми. Так как, во-первых, в США не продают мясо некастрированных кабанов, и, во-вторых, даже в случае ошибки такая свинина не может содержать то количество нандролона, которое было найдено у Хулихан.

Дисквалификация 28-летней американки продлится до января 2025 года.