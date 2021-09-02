Россиянин Артемьев вышел в полуфинал турнира Aimchess US Rapid, Карлсен сыграет с Ароняном

На шахматном онлайн-турнире Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour, завершились четвертьфинальные встречи. Россиянин Владислав Артемьев во втором матче обыграл американца Леньера Домингеса со счётом 3:1 и вышел в полуфинал. В первом матче они сыграли вничью — 2:2.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен дважды победил поляка Ян-Кшиштофа Дуду со счётом 2,5:0,5.



Шахматы. Aimchess US Rapid. Четвертьфинал. Вторые матчи

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 2,5:0,5 (первый матч — 2,5:0,5).

Владислав Артемьев (Россия) — Леньер Домингес (США) — 3:1 (первый матч — 2:2)

Алиреза Фируджа (Франция) — Уэсли Со (США) — 1,5:2,5 (первый матч — 2,5:0,5, тай-брейк — 1,5:0,5).

Левон Аронян (Армения) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2:1 (первый матч — 3:1).

В полуфинале Артемьев сыграет с Фируджей, а Карлсен — с Ароняном.