Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянин Артемьев вышел в полуфинал турнира Aimchess US Rapid, Карлсен сыграет с Ароняном

Россиянин Артемьев вышел в полуфинал турнира Aimchess US Rapid, Карлсен сыграет с Ароняном
Комментарии

На шахматном онлайн-турнире Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour, завершились четвертьфинальные встречи. Россиянин Владислав Артемьев во втором матче обыграл американца Леньера Домингеса со счётом 3:1 и вышел в полуфинал. В первом матче они сыграли вничью — 2:2.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен дважды победил поляка Ян-Кшиштофа Дуду со счётом 2,5:0,5.

Шахматы. Aimchess US Rapid. Четвертьфинал. Вторые матчи
Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 2,5:0,5 (первый матч — 2,5:0,5).
Владислав Артемьев (Россия) — Леньер Домингес (США) — 3:1 (первый матч — 2:2)
Алиреза Фируджа (Франция) — Уэсли Со (США) — 1,5:2,5 (первый матч — 2,5:0,5, тай-брейк — 1,5:0,5).
Левон Аронян (Армения) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2:1 (первый матч — 3:1).

В полуфинале Артемьев сыграет с Фируджей, а Карлсен — с Ароняном.

Новость по теме
Артемьев сыграл вничью в первом четвертьфинале Aimchess US Rapid, Карлсен победил Дуду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021