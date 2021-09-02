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Байлз: люди не знают многих вещей, но почему-то высказывают своё неавторитетное мнение

Байлз: люди не знают многих вещей, но почему-то высказывают своё неавторитетное мнение
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз сообщила об одной из своих травм. Отвечая на вопрос подписчика в «сториз» в «Инстаграме», спортсменка рассказала о том, как сломала ребро во время одного из своих туров.

«Сториз» доступна в «инстаграме» Симоны Байлз.

«Я сломала ребро на соревнованиях по спортивной гимнастике сразу после Олимпийских игр в Рио. Исполнив один из своих коронных элементов, я немедленно почувствовала, что в моём теле что-то щёлкнуло. Я не могла дышать, но продолжила выступление до конца. Думаю, что до конца нашего тура тогда оставалось около двух недель.

Сразу после тура я полетела в Нью-Йорк на ещё одно соревнование. Мне было очень больно. Уже после всех своих выступлений я попала к доктору.

Это ужасные вещи, о которых не знает никто, но почему-то вы думаете, что можете высказывать своё неавторитетное мнение, хотя понятия не имеете, что происходит за кадром", — написала Байлз в своём «инстаграме».

Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после выступления в опорном прыжке, который провалила. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке. Однако выступила на бревне, где завоевала бронзу.

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