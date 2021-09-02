Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на „Экспо“. Это всё то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», — приводит слова мэра города Константина Шестакова ТАСС.

Такое заявление Шестаков сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Казань также намерены подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция), Олимпиаду-2028 примет Лос-Анджелес (США), а Олимпиада-2032 пройдёт в Брисбене (Австралия).