Лавров: мы добиваемся прекращения произвола в отношении российских атлетов

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поделился мнением о принимаемых мерах по прекращению произвола в адрес российских спортсменов.



«Мы принимаем на международной арене все необходимые меры для оказания дипломатической, юридической поддержки российским спортсменам, тренерам, всем, кто занимается подготовкой наших сборных команд, и добиваемся прекращения какого-либо произвола в отношении наших атлетов, в том числе от решений, которые пытаются навязать по всему миру далеко за пределами национальных юрисдикций», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) признал РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА попыталось оспорить данное решение. Однако согласно вердикту CAS от 17 декабря 2020 года в течение двух лет России запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпиаду и Паралимпиаду, а российским спортсменам — использовать национальный флаг и гимн на крупнейших мировых стартах.