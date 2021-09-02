Гимнастка Симона Байлз ответила на негативные комментарии в соцсетях
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз ответила на негативные комментарии в свой адрес.
«Открытая критика в мой адрес и негативные комментарии позволяют мне надеяться, что ваши друзья и родственники не видят, что вы пишете в «Твиттере». Это всё очень печально. Надеюсь, они никогда не совершат подобного и не пройдут через это», — написала Байлз на своей странице в «Твиттере».
Напомним, на Олимпийских играх в Токио Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье. Она вышла на помост только в опорном прыжке, который провалила. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье, а из отдельных снарядов выступила только на бревне, где завоевала бронзу.
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