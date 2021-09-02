Карлсен и Артемьев сыграли вничью с соперниками в первых полуфиналах Aimchess US Rapid

Первые полуфинальные матчи шахматного онлайн- турнира Aimchess US Rapid не принесли преимущества кому-либо из гроссмейстеров. Обе встречи завершились ничейным исходом – 2:2.
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен во всех четырёх партиях разошёлся миром с армянином Левоном Ароняном.
Россиянин Владислав Артемьев в первой партии обыграл представителя Франции Алирезу Фируджу. Следующие две партии завершились вничью, а в четвёртой Фируджа нанёс поражение Артемьеву, тем самым сравняв счёт в первом полуфинальном матче. Завтра, 3 сентября, соперники встретятся снова.
Полуфинал состоит из двух матчей по четыре партии в рапид. Если по их окончании победитель не определится, будет назначен тай-брейк — две блиц-партии, в случае необходимости армагеддон.
- 2 сентября 2021
-
23:45
-
23:19
-
22:56
-
19:45
-
19:13
-
19:02
-
18:46
-
17:54
-
14:36
-
13:30
-
13:02
-
11:36
-
09:24
-
09:10
-
08:53
- 1 сентября 2021
-
23:30
-
20:07
-
19:40
-
19:13
-
18:45
-
18:35
-
16:23
-
14:52
-
08:47
-
08:25
-
07:58
-
07:56
-
06:08
-
01:05
-
00:05
- 31 августа 2021
-
22:06
-
21:55
-
14:19
-
13:29
-
11:15