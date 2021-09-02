Карлсен и Артемьев сыграли вничью с соперниками в первых полуфиналах Aimchess US Rapid

Первые полуфинальные матчи шахматного онлайн- турнира Aimchess US Rapid не принесли преимущества кому-либо из гроссмейстеров. Обе встречи завершились ничейным исходом – 2:2.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен во всех четырёх партиях разошёлся миром с армянином Левоном Ароняном.

Россиянин Владислав Артемьев в первой партии обыграл представителя Франции Алирезу Фируджу. Следующие две партии завершились вничью, а в четвёртой Фируджа нанёс поражение Артемьеву, тем самым сравняв счёт в первом полуфинальном матче. Завтра, 3 сентября, соперники встретятся снова.

Полуфинал состоит из двух матчей по четыре партии в рапид. Если по их окончании победитель не определится, будет назначен тай-брейк — две блиц-партии, в случае необходимости армагеддон.