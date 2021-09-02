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Гимнастка Александра Солдатова сообщила, что стала жертвой мошенников

Гимнастка Александра Солдатова сообщила, что стала жертвой мошенников
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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сообщила, что стала жертвой мошенников: злоумышленники сняли с её счетов все средства.

«Непростой день у меня сегодня. Я столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдёт. Но вот», — написала Солдатова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

«Инстаграм» Александры Солдатовой

«Инстаграм» Александры Солдатовой

23-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.

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