Гимнастка Александра Солдатова сообщила, что стала жертвой мошенников

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сообщила, что стала жертвой мошенников: злоумышленники сняли с её счетов все средства.
«Непростой день у меня сегодня. Я столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдёт. Но вот», — написала Солдатова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
«Инстаграм» Александры Солдатовой
23-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.
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