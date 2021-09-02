Россиянин Антон Демченко остаётся среди лидеров ЧЕ по шахматам после 8-го тура

В Рейкьявике (Исландия) состоялся восьмой тур личного чемпионата Европы по шахматам. Лидировавшие россиянин Антон Демченко и Рауф Мамедов из Азербайджана сыграли вничью друг с другом. 16-летний немец Винсент Кеймер обыграл чеха Давида Навару и догнал Демченко и Мамедова. После восьми туров у всех троих по 6,5 очка.

Ещё двое российских гроссмейстеров – Алексей Сарана и Евгений Романов — среди шести участников, в активе которых по 6 очков.



Личный чемпионат Европы завершится 6 сентября. Турнир является отборочным соревнованием к Кубку мира ФИДЕ 2023 года. Путёвки получат 23 лучших участника.



В соревнованиях принимают участие 180 шахматистов из 36 стран Старого Света. Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.