Личный тренер рассказал, планирует ли Мария Ласицкене выступать на Олимпиаде-2024

Геннадий Габрилян, личный тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказал о планах спортсменки на ближайшие три года до Игр-2024 в Париже и о завершении сезона в Бриллиантовой лиге.

«Как оцениваю второе место на этапе в Париже? Взять 198 на предыдущем старте и показать такой же результат через сутки с небольшим — прекрасный результат, который неудачей я точно не могу назвать. Для нас нынешние этапы Бриллиантовой лиги — это очень хорошие как психологические, так и технические старты, прекрасный задел для следующего сезона, да и для всего уже начавшегося олимпийского цикла.

Принято ли решение выступать следующие три года? Ну, мысль о том, чтобы подготовиться к следующей Олимпиаде и выступить в Париже, у нас есть, конечно. Другой вопрос, что очень сложно сейчас что-то загадывать, потому что неизвестно, что будет после окончания сезона. Лишь бы не было никаких сюрпризов снова.

Какие спортивные задачи в оставшихся трёх стартах Бриллиантовой лиги? Я бы сказал, что здесь наблюдается некий симбиоз. Бриллиантовая лига — это, безусловно, ответственный психологический старт, где основная наша задача по-прежнему заключается в том, чтобы прыгнуть как можно выше. При этом я вижу, что Маша выступает очень расслабленно. Просто раньше нам не доводилось до такой степени ощущать наслаждение от процесса. Всегда в голове сидела ответственность, необходимость контролировать множество технических моментов, показывать определённый уровень результатов. Сейчас же Маша просто прыгает для души. Возможно, впервые в жизни», — приводит слова Габриляна RT.