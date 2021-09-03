Сёстры-гимнастки Аверины назвали своим героем тренера Ирину Винер-Усманову

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали, кем восхищаются в кино и в жизни, а также назвали героем своего многолетнего тренера Ирину Винер-Усманову.

«Наш любимый фильм — это «Легенда №17». А ещё наш герой — это тренер, Ирина Александровна. Мы иногда не понимаем, откуда у неё берутся силы — каждый день приходить, с утра до вечера быть в зале, откуда берутся эмоции, чтобы нам их передавать. Она точно наш герой», — приводит слова Арины Авериной «Советский спорт».

«Каким должен быть современный герой? Он должен уметь управлять своими эмоциями, чтобы в какой-то момент их собрать или показать. Нужно быть целеустремлённым, трудолюбивым, добрым, жизнерадостным. Без улыбки очень сложно что-либо выполнять. Важно слушать своего учителя, тренера, родителя. И самое главное — знать, чего хочешь. Осознавать это самому, а не потому, что кто-то подталкивал или заставлял», — сказала Дина.