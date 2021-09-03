«Не хочу искусственно растить чемпионку». Ляйсан Утяшева — о воспитании детей

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о взглядах на воспитание детей.
Вместе с мужем, резидентом Comedy Club Павлом Волей, Утяшева растит двух детей — восьмилетнего Роберта и шестилетнюю Софию.
«Мы смотрим на них, чтобы понять, что им нравится. Они, как и мы с Пашей, не боятся сцены. Когда дети приехали навестить меня на «Новых танцах», Роберт не готовился, но смотрел, как все там кружатся, потом вышел на сцену и начал так импровизировать! Софийка занимается танцами, два раза в неделю. Вот ты сама мне скажи, серьёзно это или несерьёзно? Я пока не понимаю, как это будет… Ребёнку 6 лет. В гимнастику она отказалась идти, это было её решение. Хотя все данные для гимнастики у неё есть. Но она пару раз села на шпагат на левую ножку и сказала: «Мама, мне больно, я не хочу». Ну и зачем заставлять?
Я просто не хочу искусственно растить чемпионку, актрису, певицу, танцовщицу. Дети заняты по уши, это факт. Но вот на теннис они сами хотят, Софийка изъявила желание играть на пианино, а Роб — на гитаре», — приводит слова Утяшевой Glamour.
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