Российский шахматист Антон Демченко — единоличный лидер ЧЕ после девяти туров

В Рейкьявике (Исландия) состоялся девятый тур личного чемпионата Европы по шахматам. По его итогам единоличным лидером соревнований стал россиянин Антон Демченко, обыгравший соотечественника Евгения Романова. В активе Демченко 7,5 из 9 очков. По 7 очков набрали Рауф Мамедов из Азербайджана и 16-летний немец Винсент Кеймер, в девятом туре сыгравшие вничью друг с другом.
Россиянин Алексей Сарана после девятого тура входит в число восьми шахматистов, набравших по 6,5 очков. У Романова и Михаила Антипов по 6 очков, у Давида Паравяна — 5,5.
Личный чемпионат Европы завершится 6 сентября. Турнир является отборочным соревнованием к Кубку мира ФИДЕ 2023 года. Путёвки получат 23 лучших участника.
В соревнованиях принимают участие 180 шахматистов из 36 стран Старого Света. Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
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