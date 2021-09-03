Артемьев сыграет с Карлсеном в финале шахматного онлайн-турнира Aimchess US Rapid

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянин Владислав Артемьев сыграют в финале шахматного онлайн-турнира Aimchess US Rapid.

Финалисты определялись во вторых полуфинальных матчах, так как первые завершились накануне вничью. Карлсен быстро справился с задачей, обыграв армянина Левона Ароняна со счётом 3:1 (две победы, две ничьих).

Поединок Артемьева и представителя Франции Алирезы Фируджи затянулся. Четыре партии в рапид не выявили победителя. Соперники обменялись победами и дважды сыграли вничью. На тай-брейке обе партии в блиц также завершились мирным исходом. И лишь в армагеддоне Артемьев вырвал победу у соперника.



Аронян и Фируджа сыграют за третье место. Это противостояние, как и финал, будет состоять из двух матчей по четыре партии в рапид. Если по их окончании победитель не определится, будет назначен тай-брейк — две блиц-партии, в случае необходимости — армагеддон.