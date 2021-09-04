Ласицкене завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Победу одержала украинка Ярослава Могучих, покорившая планку на высоте 2,02 метра. Ласицкене и австралийка Никола Макдермотт завершили соревнования на высоте 2,00 метра, но россиянка затратила меньше попыток и обошла соперницу. Отметим, что Мария брала все высоты с первой попытки. Не сумев также покорить и высоту 2,02, россиянка перенесла две попытки на 2,04, но не справилась.

В прыжках в длину россиянин Артём Примак занял пятое место с результатом 7,71 метра. Победу одержал американец Стеффин Маккартер (7,99).

Россиянин Тимур Моргунов занял четвёртое место в прыжках с шестом, покорив планку на высоте 5,75 метра. Первенствовал швед Арман Дюплантис, который уже в ранге победителя совершил прыжок на 6,05 метра.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Брюссель

Высота. Женщины

1. Ярослава Могучих (Украина) – 2,02.

2. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00.

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 2,00.

Длина. Мужчины

1. Стеффин Маккартер (США) — 7,99.

2. Рашвал Самааи (ЮАР) — 7,95.

3. Филиппо Рандаццо (Италия) — 7,89…

5. Артём Примак (Россия) – 7,71.

Шест. Мужчины

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,05.

2. Кристофер Нильсен (США) — 5,85.

3. Кей Си Лайтфут (США) – 5,85.

4. Тимур Моргунов (Россия) – 5,75.

4. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,75.